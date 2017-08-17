17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر.. القبض على قاض تقاضى رشوة لتخفيف عقوبة متهم

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

ألقت السلطات المصرية القبض على قاض اتهم بتقاضي رشوة لتخفيف حكم بالإعدام على متهم بقضية قتل إلى المؤبد.

وتبين أن نائبين سابقين بالبرلمان المصري تورطا في تسهيل والاتفاق على الرشوة للقاضي وتمت إحالتهم جميعاً للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وفي التفاصيل فإن الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط رئيس محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية ونائبين سابقين في البرلمان المصري أحدهما عن دائرة منيا القمح، والآخر عن محافظة المنوفية بتهمة الرشوة حيث تم ضبطهم متلبسين برشوة القاضي “ص.غ” رئيس محكمة جنايات الزقازيق، ومنحه مبلغا ماليا قدره 300 ألف جنيه (الدولار يساوي 18 جنيها تقريبا) مقابل إصدار حكم بالمؤبد بدلا من الإعدام لصالح أحد المتهمين في قضية قتل عمد.

وكشفت التحقيقات أن القاضي حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى من الرشوة، وذلك بوساطة من عضو سابق بالبرلمان المصري عن دائرة منيا القمح، على أن يتم منحه باقي المبلغ عقب إصدار الحكم الذي كان مقررا صدوره اليوم الأربعاء.

وألقت السلطات القبض على القاضي وشريكيه وتمت إحالتهم لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

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