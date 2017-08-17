17 أغسطس 2017 مـ / موافق 25 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | متهور يصدم سيارة متسببا بإصابة امرأة ويلوذ بالهرب.. والمرور يبحث عنه

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تسبب متهور بحادث على أحد شوارع الخرج، أدى إلى إصابة امرأة إصابات بليغة ووقوع تلفيات كبيرة، بعد أن اصطدم بسيارة أخرى من الخلف ولاذ بالهرب.

وروى المواطن، ويُدعى إبراهيم الشاعر، أنه تفاجأ بسيارتين مسرعتين أثناء سيره على شارع الملك فهد بالخرج الساعة الـ12 ليلا برفقة زوجته وأبنائه الأربعة، حيث تجاوزته إحداهما من اليمين، قبل أن ترتطم به الأخرى من الخلف بقوة، وفق ما وثقه فيديو مجتزأ من كاميرا مراقبة لأحد المحلات.

وأكد، وفقا لـ “عين اليوم”، أن سيارته انحرفت بفعل الصدمة إلى الجهة اليمنى وارتطمت بأخرى متوقفة، قبل أن يلوذ المتهور بالهرب، مؤكدا أنه فقد الوعي في حينها ونُقلت عائلته إلى مستشفى الملك خالد، حيث تعرضت زوجته لإصابات متفرقة واستُؤصل منها الطحال وجزء من الكبد.

من ناحيته، أكد مصدر في البحث الجنائي في مديرية المرور أن البحث جارٍ عن المتهور للقبض عليه وتطبيق النظام بحقه.

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