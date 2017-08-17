أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | متهور يصدم سيارة متسببا بإصابة امرأة ويلوذ بالهرب.. والمرور يبحث عنه
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو وصور | عاصفة قوية تقتلع خيام نازحين عرا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ اجتاحت عاصفة قوية منذ نحو 4 أيام، مخيم السلامية بمدينة الموصل العراقية، واقتلعت
-
طرح 3900 وظيفة برواتب تصل إلى 9 آلاف ريال في ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ طرحت المراكز التجارية المغلقة بالقصيم 3900 وظيفة، تتراوح رواتبها بين 3 إلى 9
-
جدة .. عامل بمحطة فحص دوري يدهس شخصين ويسبب أ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تسبب خطأ لعامل في محطة الفحص الدوري بجدة في وقوع حادث دهس لشخصين،
-