أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»جدة .. عامل بمحطة فحص دوري يدهس شخصين ويسبب أضرارًا بـ30 ألف ريال لسيارة
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