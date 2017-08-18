جلسة بعنوان “المتحدث المسئول حبكة ابداعية أم حصيلة ثقافية” في حكايا مسك

(أنحاء) – الرياض :-
سيقام اليوم جلسة بعنوان “المتحدث المسئول حبكة ابداعية ام حصيلة ثقافية” على منصة محترف الكتابة في مهرجان حكايا مسك الذي يعنى المهتم بتعزيز روح التواصل الثقافي والإنساني، بحضور كلاً من الاستاذ مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم; والاستاذ تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء; والاستاذ عبدالله الخريف، المشرف العام على الاتصال المؤسسي والتسويق بالهيئة العام للطيران المدني والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، فيما سيدير الحوار الاعلامي الاستاذ رائد المطيري.
وسيناقش خلال الندوة مدى مصداقية المحتوى المقدم من قبل المتحدث المسئول، واسباب الهجوم الذي يتعرض له عبر منصات التواصل، ولماذا عثرت المتحدث المسئول لا تغتفر؟، إضافة إلى التطرق إلى اساليب وطرق كتابة الخبر وسرد الأخبار والتعاطي مع المجتمع.
يذكر أن الحوار سيكون تفاعلي ومتاح الحضور والمشاركة فيه، وذلك اليوم الخميس 17-8-2017م في مركز الرياض للمعارض المؤتمرات في العاصمة الرياض، في تمام الساعة 8:25 مساءً وسيستمر لمدة ساعة.