18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس الطيران المدني يوجه المطارات بتقديم أفضل الخدمات للحجاج القطريين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – ناصر الحسن :-

وجه معالي الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مدير مطار الملك فهد الدولي ومدير مطار الأحساء الدولي، بتقديم أفضل الخدمات للأشقاء القطريين، استجابة للأمر السامي، مبدياً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تذليل كافة العقبات.

وقال معاليه: “تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج من الأشقاء القطريين، يعمل مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي بكل جهد لتقديم كافة الخدمات، وتسخير كافة الإمكانيات لهم، إضافة إلى المطارات الأخرى مثل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير مممد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ودعم الخطوط السعودية بالخانات الزمنية اللازمة لتسهيل مهمتهم”.

وأكد معاليه أن الهيئة ترحّب بالحجاج والمعتمرين القطريين وتنفذ بدقة توجيهات الدولة في ذلك، إضافة إلى أنها تعمل على تسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة”، مفيدا أن الهيئة تبذل في خدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار أقصى الجهود لتسهيل أدائهم مناسكهم بيسر وسهولة.

 يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني في بيانات سابقة لها، شددت على تمكين الراغبين من الجنسية القطرية من أداء مناسك الحج أو العمرة، مبينة أنها ملتزمة بما أكدته وزارة الحج والعمرة في المملكة بخصوص حرص حكومة السعودية على تمكين الراغبين في أداء مناسك العمرة من القطريين في أي وقت.

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