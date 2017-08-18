فيديو وصور | خادم الحرمين يستقبل الشيخ عبدالله بن علي في مقر إقامته بطنجة

(أنحاء) – متابعات :-
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية أمس (الخميس)، الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي حرص على تقديم الشكر إلى خادم الحرمين على التوجيهات الأخيرة بشأن الحجاج القطريين.
وأقام خادم الحرمين مأدبة عشاء تكريماً للشيخ عبدالله بن علي والوفد المرافق له، فيما حضر الاستقبال والعشاء عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين، على رأسهم الأمير خالد بن فهد، والأمير منصور بن سعود، والأمير طلال بن سعود، بالإضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز، وسفير المملكة لدى المغرب، ونائب رئيس الديوان الملكي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه بالشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين شعبي المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مشدداً على حرص المملكة واهتمامها الدائم والمستمر براحة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كل الإمكانيات لتأدية مناسكهم بكل ويسر وسهولة واطمئنان.
من جانبه، أعرب الشيخ عبدالله بن علي، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على توجيهاته الأخيرة بشأن الحجاج القطريين، لافتاً إلى أن التوجيهات الجديدة للملك سلمان تؤكد عمق أواصر الأخوة التي تجمع بين الشعب السعودي وشقيقه القطري، وبين قيادة المملكة والأسرة المالكة في قطر.