18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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زيدان مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس قائمة من 12 مرشحا لجائزة افضل مدرب لهذه السنة، أبرزهم مدرب نادي ريال مدريد الاسباني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقاد زيدان فريقه هذه السنة الى استعادة لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012، والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، ليكون أول فريق يحقق هذا الانجاز منذ اعتماد التسمية الجديدة للبطولة.

وفجر الخميس، أحرز ريال الكأس السوبر الاسبانية على حساب برشلونة الاسباني، ليرفع زيدان ألقابه مع النادي الملكي الى سبعة، منذ توليه مهامه خلفا لللاسباني رافايل بينيتيز في يناير 2016.

ومن المرشحين للجائزة ايضا الايطالي انطونيو كونتي الذي قاد تشلسي الى لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي، والبرتغالي جوزيه مورينيو الفائز مع مانشستر يونايتد الانجليزي بلقب الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ”، وماسيميليانو أليغري الذي قاد يوفنتوس الايطالي الى لقبه السادس على التوالي في الدوري الايطالي.

كما تضم القائمة الايطالي كارلو انشيلوتي (بايرن ميونيخ الالماني)، الاسباني لويس انريكي (ترك منصبه في تدريب برشلونة الاسباني نهاية الموسم الماضي)، الاسباني جوسيب غوارديولا (مانشستر سيتي الانجليزي)، البرتغالي ليوناردو جارديم (موناكو الفرنسي)، الالماني يواكيم لوف (منتخب المانيا)، الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو (توتنهام هوتسبر الانجليزي)، الارجنتيني دييغو سيميوني (اتلتيكو مدريد الاسباني)، البرازيلي تيتي (منتخب البرازيل).

ويعلن “فيفا”أسماء الفائزين بجوائزه في حفل يقام في العاصمة البريطانية لندن في 23 أكتوبر.

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