18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بيت البابطين يحتضن الاجتماع التحضيري الأول للمهرجان البحري بينبع 39

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – ينبع : ــ

احتضن بيت البابطين يوم امس الاربعاء الاجتماع التحضيري الأول لفعاليات المهرجان البحري والذي من المزمع أن ينظمه مجلس التنمية السياحية بينبع بالتعاون مع هيئة الترفيه  العام القادم  بمنطقة الشرم الترفيهية بينبع في ربيع الثاني من العام 1439هـ.

وضم الاجتماع مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني وعدد من شركاء السياحة بالمحافظة ومنظمي الفعاليات.

وأكد مدير هيئة السياحة امين مجلس التنمية السياحية بمحافظة ينبع سامر العنيني أهمية الدراسة والتخطيط المبكر لأي فعالية يعتزم تنفيذها وذلك لتجويد التنفيذ واتقانه والخروج بمظهر مشرف ولائق بالمحافظة وتلافي أي اخفاقات أو سلبيات قد تنجم أحيانا لضيق الوقت مشيرا الى ان ينبع باتت تشهد مهرجانات نوعية هي نتاج لعمل كوادر وطنية متخصصة واكتسبت خبرات في تنظيم المهرجانات السياحية .

ودعا العنيني الى ضرورة الاستناد الى الاحوال الجوية وقراءة التوقعات  في تنظيم أي فعالية وذلك لضمان نجاحها موضحا ان المهرجانات البحرية تعتمد اعتمادا كليا على الطقس ومدى استقرار الاجواء والرياح .

وبحث الاجتماع الفعاليات المقترحة والتي تضمنت لأول مرة فعالية جديدة (اكتشف البحر) وترتكز على الغطس وتهدف لتعليم الشباب والاطفال الغطس لاستكشاف خيرات البحر واسراره،  وبطولة المملكة للتجديف بالإضافة الى فعالية القوارب الشراعية وسفاري البحر  ومسابقة الصيد  وفعالية المسرح والتي تأتي أيضا بشكل جديد مغاير عن الشكل التقليدي للمسارح التي تقام في المهرجانات، كما تضمنت فعاليات المهرجان منافسة السباحة في الشط الثاني  مسابقة النحت على الرمال وهي من المسابقات الشيقة التي تحظى بإهتمام ومتابعة من الشباب وهواة الرسم والمجسمات ،وتزين سماء ينبع عروض الصقور السعودية ايام المهرجان.

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