18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تهديد أحمد العرفج وأزمة دعاة الغلو والتطرف

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

يقول المفكر علي شريعتي: خير لك أن تقضي وقتك بالسعي لإدخال نفسك الجنة على السعي في اثبات ان غيرك سيخل النار.

كلمات رد بها الدكتور احمد العرفج على التغريدة الشهيرة المسيئة في حق المرحوم الفنان عبدالحسين عبد الرضا والتي حرم فيها الدعاء له وكفره كونه شيعياً لا تجوز عليه الرحمة وهي التغريدة التي احدثت رد فعل كبير وخالفها حتى المشائخ وجعلت الربيعي نفسه يحذفها كما واجهت رد فعل مجتمعي كبيراً إلى هنا والقصة تبدو عادية فالمقولة والرد من اليتيم للربيعي لم تحمل هجوماً ولاتهديداً بحق الربيعي بل العكس هي تحمل نصيحة ذات قيمة اخلاقية وإنسانية ودينية عظيمة – وهذا النهج بالمناسبة معروف عن عامل المعرفة حيث ينأى عن الدخول في الصراعات الفكرية وربما له اسبابه – لكن ما جعل للقصة معنى بل ألم وغصة لدى الكثير أن يأتي الرد عليها من احد الأشخاص باسم الدفاع عن الدين والإسلام عبر الدفاع عن المقدس الأشخاص بهذه الكلمات التي سأنقلها كما كتبها هذا الشخص حرفياً وأعتذر بداية عن أيرادها ولكن ناقل الكفر لا يكفر : ( امك عاهره الي انجبتك ياديوث عارك لبرالي وسخ تطاولت على مشايخنا كثير يابن العاهره ساخطط لغتيالك )

وقبل ان يبدأ البعض بالتساؤل لماذا نقلت ما كتبه نصاً رغم بذاءته ورغم اخطاءه الإملائية والإنشائية فسأقول انني نقلته هكذا فقط لأبين كمرتكز لحديثي بساطة هذا الشخص وعلمه وتعليمه ومع هذا تصدى للرد والتهديد متحمساً دافعه كما ظهر وذكرت سابقاً البحث عن الأجر والمثوبة في الدفاع عن الإسلام وأهله الذين اسماهم هنا مشائخه ممثلين بالدكتور الربيعي ولأن هذا الشخص وكثيرون غيره كانوا نتاجاً لتربية دعاة الغلو والكراهية ممن لم يسلم منهم احداً خالفهم رأياً ولا من تصدى لهم محباً ناصحاً مما أوجد أزمة فكرية ومجتمعية وأخلاقية قوامها العنف والأقصاء حد القتل وهذا يجعلنا أمام مسؤولية الوقوف امامها والتأمل والتساؤل:

من المسؤول عن هذا الفكر الأقصائي حد القتل وانتشاره حتى بات مسلماً لدى البعض؟

وأي اسس اعتمد عليها معتنقوه وأمثال هذا الشخص وفي قرآننا وسنتنا النبوية ما يخالف قوله وفعله بل وينهى عنه؟

وكم شخصاً مثله بات متشبعاً بهذا الفكر؟

والأهم من ذلك كله كيف السبيل للقضاء عليه وهو الكامن والمختبئ في مجتمعنا بثوب البساطة وربما التقوى وأنا هنا لا أتحدث عن المتقين بعمومهم فمنهم من يرفض هذا الفعل وينكره؟

لن نعود لقصة اغتيال فرج فوده رحمه الله وكيف أن قاتله على ما قيل له ونقل عن فرج فوده دون أن يمحص ما نقل له حتى اقدم على جرم مخالفة أوامر الله الناهية عن القذف وإزهاق الروح؟

ولكني اذكر تلك القصة حتى نلحظ خطورة التوجيه وخطورة استغلال اسم الله في توجيه العامة من قبل ارباب الأفكار المتطرفة في تصفية مخالفيهم وباستخدام الأدوات التي سلموها الأمر والعقل وبات ما يصدر عنهم من أوامر واجب التنفيذ والطريق للجنة وحور العين حتى لو وصل ذلك إلى قتل الأم والأب والخال والعم ولأخ والأخت والأبناء!

احمد العرفج هو في النهاية شخص قد يصيب ويخطئ وكذلك من تم تهديدهم سابقاً امثال تركي الحمد وقينان الغامدي وعبده خال وسعاد الشمري وهو أي احمد العرفج محسوب في نظر مخالفيه على تيار الليبرالية والتنوير – رغم شكي في وجود هذا التيار فضلاً عن الانتماء له – ولكن اذا سلمنا جدلاً بهذه النظرة اليس ما يقوله رأي قابل للرد والمناقشة والأخذ منه والرد عليه بالفكر والأدلة والبراهين؟ وهنا لن يعاب احداً ولن ينتقص ويلام بل على العكس سيرتقي الجميع ويستفيد الكل وسيعود كل ذلك بالخير على الوطن والمجتمع فالحوار لغة ترتقي بمن يحاور ويسمع.

مؤسف ومؤلم أن ينتهج اصحاب الفكر المتطرف في خلافهم منهج العنف والقتل والشتم فيصورون الإسلام بصورة هو ابعد ما يكون عنها مما ينفر منه وربما اخرجت بعضاً من ابناءه منه ونحت بهم إلى منحى الألحاد وخلافه.

إن كان في نظر هؤلاء ان تيار الليبرالية والتنوير المزعوم سيء فلماذا اذن يحسنون صورته؟ فالمحسوبون على هذا التيار لم يدعون يوماً للقتل ولا التهديد ولا حتى ربما الشتم بل العكس هم اكثر من يدعوا للحياة والتفكير والقراءة و (التعرفج ) وهو المصطلح الذي اطلقه العرفج على كل ماسبق.

نعم نعيش وعياً مجتمعياً جديداً متزايداً وجميلاً قائم على التسامح وحب الوطن والحياة وقبلهما حب الله والإسلام كما هو بسماحته وفضائله ولكننا ايضاً نعاني ممن يمنع هذا الوعي وممن نخر فيه سابقاً دعاة الغلو والكراهية وممن لا يستطيعون العيش في النور وتحت جناحي المحبة والسلام وهؤلاء يجب أن نجتثهم فنعمد لتوعيتهم ونصنع فكراً جديداً خالياً من ارهاصات من انكشف ومن سينكشف من دعاة الكراهية وهدم صورة المقدس البشر والتعامل على أن الجميع بشر يصيب ويخطيء ولا معصوم الا انبياء الله وأن نراقب كل ما يصدر من هؤلاء في كل الوسائل ونقطع رؤوس الأفاعي منهم وأن ندعوا لروح التسامح والتعايش وأعمال العقل فلا نغيبه ونؤجره لغيرنا ممن يوجهه كيفما شاء ومتى شاء وضد الوطن ولصالحه ولمصلحته دوناً حتى عن الله والطريق لكل هذا بظني يجب أن يبدأ من اعلامنا وتعليمنا والحرص على أن الولاء للوطن وقيادته.

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