تهديد أحمد العرفج وأزمة دعاة الغلو والتطرف

حول الكاتب
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
(أبو عدنان) المُضحك المُبدع...بتاريخ
لا أُنكر أنني وأبناء جيلي تعلمنا أبجديات الضحك من الأعمال السينمائية والمسرحية للزعيم عادل إمام, ثم أجدنا لغة
-
العلا…عروس جبال تعيش عصرها الذهبي...بتاريخ
تعيش العلا تلك المحافظة الهادئة والوادعة والتي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية على مساحة 29261 كم
-
نريد إقتلاع جذور خطاب الكراهية...بتاريخ
قبل عامين أو أقل بقليل بالتحديد نهاية شهر رمضان ما قبل الماضي، أنهيت قراءة كتاب عن حرية التعبير.
-
درسٌ من نايف بن عبدالعزيز يا وزير العدل...بتاريخ
كنت أجادل الذين رأوا أن القرار الملكي بتحويل “هيئة الادعاء والتحقيق العام” إلى “النيابة العامة” هو مجرد اجراء