18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رسمياً .. لجنة الاحتراف تسمح للنصر بتسجيل لاعبيه بعد إنهاء التزاماته المالية

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم (الجمعة)، أنّه أصبح بإمكان النادي الآن تسجيل اللاعبين بعد الانتهاء من حلّ المشكلات المالية التي كانت تحول دون تمكّن النادي من تسجيل لاعبيه.

وأوضحت إدارة النادي أنّها أنهت كافّة الالتزامات المالية، وأودعتْ رواتب اللاعبين، كما أشارت إلى أنها سدّدت جميع قرارات غرفة فضّ المنازعات.

جاء ذلك في تصريحٍ مقتضبٍ لإدارة النادي، قالت فيه: “بعد أنْ أنهت إدارة نادي النصر كافة الالتزامات المالية للرواتب، وسددت كامل قرارات غرفة فضّ المنازعات؛ النصر يسجّل لاعبيه”.

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