أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مؤذنو المسجد الحرام يشاركون في حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا”
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