18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مؤذنو المسجد الحرام يشاركون في حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

شارك مؤذنو المسجد الحرام الشيخ علي بن أحمد ملا والشيخ ماجد بن إبراهيم العباس والشيخ هاشم بن محمد العباس في توزيع الهدايا على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في موسمها الخامس.

وتهدف هذه الحملة إلى عكس صورة مشرقة لهذا الدين القويم بوسطيته واعتداله وانبثاق كل مناشط الحرمين الشريفين على ضوء العقيدة السمحة والاعتدال.

وعبر ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة للحجاج والمعتمرين وتقديم كل ما يحقق لهم سبل الراحة.

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