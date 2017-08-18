18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اندلاع حريق ضخم في مطار برشلونة الدولي

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

اندلع حريق ضخم داخل مطار برشلونة الدولي “إيل برات” بعد ظهر اليوم، فيما تحدثت تقارير عن اندلاع الحريق بالقرب من مستودع على أرض المطار.

وانتشرت الصور سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أعمدة سميكة من الدخان الأسود تتصاعد فوق المطار الإسباني، ولا يزال سبب الحريق مجهولا.

وقال مصدر في المطار لصحيفة “صن أونلاين” إن الرحلات الجوية لم تتأثر حتى الآن بالحريق.

وجاء الحريق غداة سقوط عشرات القتلى والجرحى في عملية دهس إرهابية وسط مدينة برشلونة، تبناها تنظيم “داعش”.

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