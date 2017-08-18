18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المنصب المستبد

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

إن شيوع ظاهرة الفساد، وحجم انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول؛ فالفساد في المنصب الإداري أو أيا كان مكانه في جوهره حالة تفكك نتيجة لفقد معنى النزاهة داخل كيان القائم على هذه المؤسسة وصاحب المنصب المستبد ولعدم احترام النظام، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وواضح دون مغالطة أو استغلال، وبذلك لا يمكن للمجتمع الفاسد أن يكون قويًا أو أن تكون المؤسسة التي يداهمها الفساد قوية، فإن لم يتم إيقافه بالوقت المناسب قد يصبح مرضا يعيق أي تقدم أو نجاح، وفي الحقيقة هو مرض خطير لابد أن يبتر بشكل سريع كي لا يستشري داخل المجتمع وبكل حزم وأن يحظى باهتمام متزايد من قبل حكوماتنا لتثقيف الناس وتوعيتهم إلى جلل المصاب، وقال تعالى: “وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا”.

وقوله تعالى: “ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون”.

وأشد أنواع الفساد أذية، النوع الغير ظاهر الناتج عن المصلحة الشخصية والذي جعل من البعض في غير مكانه المؤهل له والسكوت عن مثل هذه الظاهرة كان وباله بالغ الأثر على مختلف ميادين الحياة كالصحة والتعليم والكهرباء وغيرها.

ولذلك كلما زاد التدقيق من قبل الجهات المختصة والنزيهة من المنصب المستبد في المجتمع كلما انخفضت حالة الفساد وعم الخير وقلت مؤشرات الفقر والحاجة.

أخيراً

لِكُلّ مُسْتَبِد فِي مَنْصِبِهِ إِلَّا بِلَادِي اِقْتَسَمُوا مَا تُوْدُون وَاُتْرُكُو هُوِيَّتَها لِي .!!

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