18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“متحدث التعليم” يرد على من يصفونه بـ”المتحدث الصامت” “وغير المبالي”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

رد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي على من يصفونه بالمتحدث الصامت والأخرس، وأحياناً بالمتحدث غير المسؤول وغير المبالي.

وقال العصيمي إنه يختار الصمت؛ لأنه لا يريد أن يقول إلا الحقيقة، حيث إنه لا يصرح بأي معلومة إلا بعد أن يكون متأكداً من صحتها.

وأضاف أن العمل الإعلامي الذي تضطلع به الوزارة ضخم، حيث إن أعداداً كبيرة من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين يستفسرون يومياً عن قضايا الوزارة وملفاتها، حسب “سبق”.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان: “المتحدث المسؤول، حبكة إبداعية أم حصيلة ثقافية” ضمن فعاليات مهرجان حكايا مسك الثاني، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك) في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

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