18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»سفارة المملكة في مدريد: إجلاء 16 أسرة سعودية كانت متواجدة في مكان هجوم برشلونة
﻿

سفارة المملكة في مدريد: إجلاء 16 أسرة سعودية كانت متواجدة في مكان هجوم برشلونة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت سفارة المملكة في العاصمة الأسبانية مدريد بأن الفريق المكون من عدداً من أعضاء السفارة والمكلف بمباشرة مهمة مساعدة المواطنين السعوديين في موقع حادث الدهس الإرهابي الذي وقع في مدينة برشلونة قد استقبل العديد من المكالمات الهاتفية والتواصل مع مراكز الشرطة والمستشفيات وقام بإجلاء المواطنين العالقين عن موقع الحادث إلى منطقة آمنة وبعيدة عن التجمعات والأماكن السياحية.

 حيث جرى إجلاء 16 أسرة سعودية من موقع الحادث بواسطة سيارات السفارة مع الاستعانة بخدمة الايصال المجاني التي قدمتها بلدية برشلونة لمساعدة الحشود الكبيرة من السياح المتواجدين في موقع الحادث والمناطق القريبة منه.

كما جرى نقل عدداً من المواطنين إلى مساكن بديلة مؤقتة نتيجة عدم تمكنهم من الوصول إلى فنادقهم بسبب إغلاق موقع الحادث بالكامل ومنع دخول الأشخاص إلى الفنادق الموجودة في وسط منطقة “لارامبلا” السياحية ولم يتبين والحمد لله وجود أي سعوديين من بين المصابين في هذا الحادث الإرهابي، وستواصل السفارة جهودها للاطمئنان على سلامة المواطنين السعوديين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق