شاهد.. سقوط مقذوفات حوثية على أحياء سكنية بنجران يتسبب في تضرر عدد من المنازل والسيارات

(أنحاء) – متابعات :-
أطلقت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح مقذوفات عسكرية على أحياء نجران، لم تسفر عن أي إصابات في الأرواح، مخلفةً بعض الأضرار في الممتلكات والمنازل.
وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالله سعيد آل فارع، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.
وأضاف في بيانٍ اليوم (الجمعة) أن الحادث نتج عنه تضرر عدد من المنازل والسيارات، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.