18 أغسطس 2017 مـ / موافق 26 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»شاهد.. سقوط مقذوفات حوثية على أحياء سكنية بنجران يتسبب في تضرر عدد من المنازل والسيارات
﻿

شاهد.. سقوط مقذوفات حوثية على أحياء سكنية بنجران يتسبب في تضرر عدد من المنازل والسيارات

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أطلقت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح مقذوفات عسكرية على أحياء نجران، لم تسفر عن أي إصابات في الأرواح، مخلفةً بعض الأضرار في الممتلكات والمنازل.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالله سعيد آل فارع، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن تعرض أحياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.

وأضاف في بيانٍ اليوم (الجمعة) أن الحادث نتج عنه تضرر عدد من المنازل والسيارات، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق