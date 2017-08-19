19 أغسطس 2017 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد نجاته .. شاب سعودي يروي تفاصيل حادث الدهس في برشلونة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

تحدث الشاب السعودي ”عبدالرحمن المالكي” الذي كان متواجدا في محيط حادثة الدهس التي شهدتها مدينة برشلونة عن تفاصيل ما رآه خلال الحادث.

وقال الشاب في تصريحات لـ” عكاظ” أنه كان متواجدا في نفس الشارع الذي شهد الحادث، حيث لمح من بعيد قدوم سيارة بسرعة جنونية ودهسها لتجمع من الأشخاص.

وأضاف: قامت الشرطة بعد ذلك بالتعامل مع الأمر وفرضت طوقا أمنيا حول المكان .

وأكد الشاب أنه تأكد بنفسه عدم وجود أي سعوديين ضمن حالات الوفيات أوالإصابات في الحادث ، حيث كان هناك عدد من المواطنين السعوديين والكويتيين في الشارع الذي شهد الواقعة قبل عملية الدهس بوقت قليل.

وارتفع عدد ضحايا ومصابى حادث دهس شاحنة لعشرات المارة فى ساحة رمبلاس السياحية ببرشلونة إلى 13 قتيلا و50 مصابا.

وأعلنت الشرطة الإسبانية، أنها توصلت إلى هوية مرتكب الهجوم الإرهابى الذى وقع فى وسط مدينة برشلونة مساء أمس الخميس، ووفقا للمعلومات التى توصلت لها الشرطة الإسبانية إن مرتكب حادث الدهس استأجر سيارة فان بيضاء اللون تحت إسم “إدريس أوكابير”، وتم الحصول على بطاقة هويته من أحدى مراكز تأجير السيارات بالمدينة.

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