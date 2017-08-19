19 أغسطس 2017 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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متحدث التعليم يكشف سبب تأخير الإعلان عن وظائف الوزارة الجديدة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الكشف عن الوظائف التعليمية الجديدة مرتبط بترتيبات مع جهات حكومية أخرى سيتحدد عددها والإعلان عنها قريبًا.

وقال العصيمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر : “شكرًا للإخوة والأخوات الذين حضروا جلسة المتحدث المسؤول في ملتقى حكايا مسك، وشاركوا معنا في الحوار والأسئلة”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “كانت أبرز الأسئلة عن الوظائف التعليمية، ونؤكد لهم أن الموضوع مرتبط بترتيبات مع جهات حكومية أخرى، وسيتحدد عددها والإعلان عنها قريبًا بمشيئة الله”.

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