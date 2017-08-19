تعرّف على حقيقة القبض على عمرو يوسف وكندة علوش في مصر

(أنحاء) – متابعات : ــ
نفت الفنانة السورية كندة علوش، شائعة القبض عليها وزوجها عمرو يوسف في كمين شرطة بتهمة حيازة مواد مخدرة.
ووفقًا لـ”اليوم السابع” علقت علوش على الأنباء المتداولة بقولها: “حسبي الله ونعم الوكيل فى مروجي الشائعات التي تطال سمعة الإنسان”، مؤكدة أنها موجودة حالياً فى الجونة لقضاء إجازتها الصيفية، ولا صحة لما نشر على الإطلاق.
من جهته أكد الفنان عمرو يوسف أنه موجود حالياً في منزله، وأفزعته تلك الشائعة، مشيرا إلى أنه سيظهر “لايف” على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لتكذيب تلك الشائعة أيضاً.