19 أغسطس 2017 مـ / موافق 27 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حساب عبدالله آل ثاني على تويتر .. عشرات الآلاف من المتابعين خلال ساعات

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

لم تمض أكثر من 12 ساعة على تدشينه حسابه الجديد في موقع التواصل الإجتماعي«تويتر»، حتى سجل مؤشر المتابعين لدى الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني رقماً قياسياً اقترب من الـ 200 ألف متابعاً، في مشهد قلما يتكرر في « تويتر».

عبدالله آل ثاني وسيط الخير الذي حمل البشائر إلى الشعب القطري بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين ونائبه، أخيراً، لم يكن استقباله على المستوى الشعبي في مواقع التواصل الإجتماعي عادياً، إذ قوبل بحفاوة كبيرة، واهتمام واسع من المغردين، الذين دشنوا وسماً خاصاً للترحيب به، وضعه في صدارة مؤشر «الترند» في الخليج.

وما أن بدأ آل ثاني التغريد عبر حسابه «الموثق» رسمياً، عند منتصف ليل يوم الجمعة حتى أصيبت عدادات «إعادة التغريد» بالجنون، ما يؤكد ثقة القطريين بما يكتب، وشغف الخليجيين بمعرفة ماذا سيقول، حيث تقاذفت مواقع الأخبار ووكالات الأنباء المعلومات التي نشرها.

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