فيديو | رغم التحذيرات .. مواطن يقتحم سيل بالمدينة المنورة وينقذ محتجزًا

(أنحاء) – متابعات : ــ
تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر مغامرة مواطن واقتحامه السيل لإنقاذ أحد المحتجزين في سيول المدينة المنورة.
ويبدو بالفيديو وجود قوات الدفاع المدني وجمع من المواطنين في الموقع؛ حيث حذر الدفاع المدني قائد المركبة عبر مكبرات الصوت من الاقتراب من السيل حفاظًا على حياته، إلا أنه اقتحم المياه وتمكن من إنقاذ الشخص المحتجز والخروج بسلام.
#فيديو | رغم التحذيرات .. مواطن يقتحم سيل بـ #المدينة_المنورة وينقذ محتجزًاhttps://t.co/bILSFWBQXj#السعودية pic.twitter.com/cm4pIgewml
— صحيفة أنحاء (@an7a_com) August 19, 2017