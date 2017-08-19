20 أغسطس 2017 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | رغم التحذيرات .. مواطن يقتحم سيل بالمدينة المنورة وينقذ محتجزًا
﻿

فيديو | رغم التحذيرات .. مواطن يقتحم سيل بالمدينة المنورة وينقذ محتجزًا

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر مغامرة مواطن واقتحامه السيل لإنقاذ أحد المحتجزين في سيول المدينة المنورة.

ويبدو بالفيديو وجود قوات الدفاع المدني وجمع من المواطنين في الموقع؛ حيث حذر الدفاع المدني قائد المركبة عبر مكبرات الصوت من الاقتراب من السيل حفاظًا على حياته، إلا أنه اقتحم المياه وتمكن من إنقاذ الشخص المحتجز والخروج بسلام.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق