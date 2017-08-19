20 أغسطس 2017 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصدر مسؤول: المملكة تدين حادثي الطعن الإرهابيين بسورجو الروسية وتوركو الفنلندية

بتاريخ أنحاء العالم

جدة – واس : ــ

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادثي الطعن الإرهابيين في كل من مدينة سورجوت الروسية، ومدينة توركو الفنلندية، وما أسفرت عنه من وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولروسيا الاتحادية وجمهورية فنلندا حكومات وشعوب، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الصديقة ضد الإرهاب والتطرف.

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