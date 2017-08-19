20 أغسطس 2017 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة مروعة لانتحار فتاتين بشكل مأساوي في منغوليا

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثق مقطع متداول مشهداً مروعاً للحظة انتحار فتاتين من دولة منغوليا، بعدما صعدتا أعلى مبنى مكون من 9 طوابق وقفزتا من فوقه.

وأظهر المقطع الفتاتين وهما واقفتان فوق سطح المبنى المرتفع، حيث ارتدت إحداهما رداء أبيض والأخرى أسود، وانتظرتا لبرهة، ثم أمسكت كل منهما بيد الأخرى، وقفزتا صارختين.

وأسرع المتواجدون في المكان، بعد أن صدموا بالمشهد، تجاه الفتاتين اللتين لم تتحركا عقب السقوط على الأرض، محاولين إنقاذهما، وذلك في مدينة أردينيت بدولة منغوليا.

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