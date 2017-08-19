20 أغسطس 2017 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وزارة الصحة تنشر مقطعا توعويا للحجاج للوقاية من الوقوع في مشاكل صحية

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشرت وزارة الصحة، اليوم السبت، مقطع فيديو توعويا، يحوي شرحا مفصلاً عن الأخطاء التي على الحجاج تجنبها حتى يؤدون الفريضة دون مشاكل صحية.

وأظهر المقطع خطورة تعرض الحاج لأشعة الشمس دون استخدام واقي الشمس، والحرص على البقاء في الظل خصوصا في أوقات الذورة.

وأبان المقطع صورا أخرى تقي الحاج من التعرض لمشاكل صحية أثناء أداء الفريضة خصوصا تلك التي يمكن أن تأتي من وراء تناول وجبة من مكان تتجمع حوله الحشرات، ونصحت الوزارة عبر المقطع الحاج بتغطية الفم أثناء العطس، حتى لا يصاب آخر بميكروبات.

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