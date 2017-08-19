مليون ريال قطري لمن يرسم جدارية عبدالله بن علي آل ثاني في قطر

احبتي في قطر مليون ريال قطري لمن يضع صورة جدارية للشيخ عبدالله بن علي ال ثاني في قطر يستثنى من الجائزة المقيمين في قطر … pic.twitter.com/PpQ8g8FVMe

— حمد المزروعي (@uae_3G) August 19, 2017