مليون ريال قطري لمن يرسم جدارية عبدالله بن علي آل ثاني في قطر

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز : ــ
أعلن المغرد الإماراتي المعروف حمد المزروعي عن جائزة قيمتها مليون ريال قطري، لمن يرسم جدارية للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، ووضع المزروعي شرطًا واحدًا للجائزة، بأن يتم استثناء المقيمين في قطر من الفوز بالمليون.
وشهد وسم ” #جدارية_عبدالله_بن_علي_ال_ثاني”، تفاعلًا كبيرًا من المغردين، الذين رحبوا بالفكرة، وأشادوا بدور الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بعد زيارته الأخيرة للسعودية ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ثم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له.
يذكر أن زيارة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، جاءت كـ “وساطة خير” وأسفرت عن قرار ملكي سعودي بالسماح للحجاج القطريين بدخول الأراضي السعودية عبر المنفذ البري المغلق في ظل قرار مقاطعة الدوحة، الأمر الذي فاجأ القيادة القطرية التي غيّبت الخبر عن وسائل إعلامها.
احبتي في قطر مليون ريال قطري لمن يضع صورة جدارية للشيخ عبدالله بن علي ال ثاني في قطر يستثنى من الجائزة المقيمين في قطر … pic.twitter.com/PpQ8g8FVMe
— حمد المزروعي (@uae_3G) August 19, 2017