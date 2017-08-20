20 أغسطس 2017 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وصول مليون و 70 ألف حاج للمملكة.. بنسبة زيادة قدرها 24%

بتاريخ أنحاء الوطن

جدة – واس :-

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة 1.070.951 حاجاً , بزيادة بلغت 204.302 حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي ، وبنسبة قدرها 24% ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات .

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.015.482 حاجاً ، والقادمين عن طريق البر 50.554 حاجاً ، والقادمين عبر البحر 4.915 حاجا .

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