20 أغسطس 2017 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم مروع جنوب جدة

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

أصيب 6 أشخاص تفاوتت حالاتهم مابين خطيرة إلى متوسطة إثر حادث تصادم، صباح اليوم، بخط الساحل جنوب القطان في محافظة جدة.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر، بمحافظة جدة، عبدالله احمد أبوزيد، إن غرفة عمليات جدة، تلقت بلاغا صباح اليوم الأحد يفيد بوقوع حادث تصادم، وعلى الفور باشرت 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة وتواجد القائد الميداني سعود القرني في موقع الحادث وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع ونقل جميع المصابين عبر الفرق الإسعافية إلى مستشفى الملك عبد العزيز .

هذا و تتمنى هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، و تنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور .

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