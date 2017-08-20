20 أغسطس 2017 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الجمارك” تُحبط 4 محاولات لتهريب 3 كيلو جرام من مادة “الهيروين” المخدرة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

نجح جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة في إحباط (4) محاولات لتهريب كمية من مادة الهيروين المخدرة بلغ إجمالي وزنها (2.993) ألفان وتسعمائة وثلاثة وتسعون جرام بعد أن حاول المهربون إخفائها داخل أحشائهم.

أوضح ذلك الأستاذ فيصل الدباغ مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز وقال في المحاولة الأولى: عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المطار تم الاشتباه بأحد الركاب وبتفتيشه ذاتياً بواسطة جهاز الكشف بالأشعة “فحص الأحشاء” تم العثور على (107) كبسولة تزن (837) جرام.

أما المحاولة الثانية أوضح الدباغ أنه عند إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة أخرى قادمة تم الاشتباه بأحد الركاب القادمين وبتفتيشه بواسطة جهاز فحص الأحشاء بالأشعة عثر على عدد (105) كبسولة بلغ وزنها (802) جرام مخبأة بداخل أحشائه.

وكشف مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي أن المحاولة الثالثة تم إحباطها بنفس الطريقتين السابقتين حيث تم العثور على عدد (73) كبسولة بلغ وزنها (563) جرام بداخل أحشاء المهرب، فيما عثر في محاولة رابعة على عدد (104) كبسولة بلغ وزنها (791) جرام بداخل أحشاء الراكب مضيفاً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

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