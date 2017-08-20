20 أغسطس 2017 مـ / موافق 28 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السلطات القطرية ترفض التصريح لطائرات الخطوط السعودية بالهبوط في مطار حمد الدولي لنقل الحجاج

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أوضح مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية «المهندس صالح الجاسر»، أنه تعذّرت على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح لطائراتها بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وكانت الخطوط السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها  فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

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