20 أغسطس 2017 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشركة السعودية للخدمات الأرضية تخدم 869,986 حاجاً على متن 3,780 رحلة في مطاري جدة والمدينة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – جدة : ــ

الشركة السعودية للخدمات الارضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات متكاملة للمناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة على مدار الساعة، تواصل جهودها في خدمة حجيج بيت الله الحرام. حيث سخرت الشركة جميع امكاناتها وقدراتها لتسهيل وانهاء خدمات حجاج بيت الله الحرام، حيث قدمت الشركة خدماتها لـ 869,986 حاجاً على متن 3,780 رحلة حج، في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى يوم الأحد 2017.08.20م.

خدمت الشركة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 1,413 رحلة لشركات الطيران الدولية، و 783 رحلة للخطوط السعودية، و92 رحلة لطيران ناس بمجموع 418,884 حاجاً، حيث كان على متن رحلات شركات الطيران الدولية 260,781 حاجاً، وعلى متن الخطوط السعودية 145,754 حاجاً، وعلى متن طيران ناس 12,349 حاجاً.

أما في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بلغ عدد الرحلات التي تمت مناولتها لشركات الطيران الدولية 1,156رحلة، والخطوط السعودية 336 رحلة. حيث بلغ عدد الحجاج على رحلات شركات الطيران الدولية 341,708 حاجاً وعلى الخطوط السعودية 109,394 حاجاً، وتم مناولة 433,965 قطعة عفش.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي قائلاً: “الشركة السعودية للخدمات الأرضية تثمن مجهودات موظفي الشركة لتقديمهم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، وإلتزامهم برؤية الشركة التي تتمثل بتقديم أفضل وأعلى معايير المناولة الأرضية. كما تسعى دائماً بتوفير كل التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وكذلك جميع المسافرين على الرحلات الداخلية والدولية”.

الجدير بالذكر بأنه تم تحميل 167,851 عبوة زمزم على رحلات الخطوط السعودية وكذلك 279,093 عبوة زمزم على رحلات شركات الطيران الدولية المختلفة التي تنقل حجاج بيت الله الحرام.

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