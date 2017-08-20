20 أغسطس 2017 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قطر تمنح الجنسية للإسرائيليين مجانًا

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكدت مصادر إعلامية من داخل قطر أخيراً، أن الحكومة منحت الجنسية القطرية مجاناً للإسرائيليين، وفتحت جامعاتها لطلابها، وأغدقت عليهم المنح الدراسية ومكنتهم من السفر لإسرائيل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وكشفت المصادر أن قطر، بدأت تتخبط بعد طرح منح الجنسية القطرية للطلاب الإسرائيليين. ولقيت الخطوة القطرية، ردود فعل قوية وغاضبة بسبب مقاطعة الدول العربية قطر اقتصادياً وقطع العلاقات معها.

وقال أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية جورج تاون في الدوحة، إنه نظرا إلى قلة عدد الطلاب المحليين، تسعى قطر لجذب الطلاب الأجانب، بمن فيهم الإسرائيليون من خلال منح دراسية تقدر بـ 35 ألف دولار لكل طالب، تمنحها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي أنشأتها موزة بنت ناصر المسند، زوجة أمير قطر السابق. وأضاف أن عددا من الإسرائيليين زاروا الجامعات القطرية خلال العامين الماضيين، إضافة إلى مندوبين من المدارس الثانوية الإسرائيلية وهم يشاركون بانتظام في مؤتمرات سنوية. ويبلغ عدد الطلاب الإسرائيليين في الدوحة 220 طاليا، حسب “عكاظ”.

على صعيد آخر، تداول نشطاء وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لأحد الجنود الإسرائيليين بالجيش القطري، حيث أكدوا أنه إسرائيلي يدعى فايل سكوتك، ويحمل الجنسية القطرية.

وعلق حساب، يدعى «قطر مباشر»، بقوله إن أبناء البلد على هامش الحياة في قطر، بينما المجنسون هم مازالوا يسيطرون عليها.

يذكر أن قطر قامت بسحب الجنسية القطرية من العديد من عوائل القبائل القطرية وطردتهم خارج البلاد. ولايزالون خارج قطر يطالبون بحقوقهم المدنية.

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