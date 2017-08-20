20 أغسطس 2017 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التعاون يوقع مع نايف هزازي لمدة موسم

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إدارة نادي التعاون اليوم عن توقيعها مع المهاجم الدولي نايف هزازي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسمٍ آخر.

وأكد التعاون عبر حسابه الرسمي في (تويتر) أن الرئيس الفخري للنادي تركي آل شيخ هو من تكفل بالصفقة.

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