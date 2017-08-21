20 أغسطس 2017 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الشيخ عبدالله آل ثاني مخاطبا القطريين: يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية لأداء الحج
﻿

الشيخ عبدالله آل ثاني مخاطبا القطريين: يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية لأداء الحج

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

أعرب الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني اليوم الأحد عن أسفه لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات السعودية بالهبوط في مطار حمد الدولي ونقل الحجاج القطريين لأداء فريضة الحج.

وقال الشيخ عبدالله في تغريدة عبر حسابه الشخصي في (تويتر) “إخواني وأبنائي: يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية من الدوحة لأداء الحج، وآمل من الإخوة في قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين”.

وأضاف: “بإذن الله تتحقق أمنية كل من نوى الحج والفرص متاحة بالدخول للمملكة برا والطيران من الدمام والأحساء ويمكن التواصل 00966122367999 وابشروا بالخير”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق