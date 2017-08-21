مارفيك يعلن عن قائمة “الأخضر” لمواجهتي الإمارات واليابان

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم عن القائمة المختارة من قبل المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك للمشاركة في البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهتي الأخضر في الجولة التاسعة أمام منتخب الإمارات في التاسع والعشرين من شهر أغسطس على استاد هزاع بن زايد، والجولة العاشرة أمام منتخب اليابان في الخامس من شهر سبتمبر القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.
وضمت القائمة كلاً من: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، وليد عبدالله، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، أسامة هوساوي، منصور الحربي، عبدالله الزوري، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالمجيد الرويلي، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، نواف العابد، حسين المقهوي، سالم الدوسري، يحيى الشهري، فهد المولد، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، محمد السهلاوي، ناصر الشمراني.
وسيكون يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري موعداً لتجمع اللاعبين المختارين في معسكر المقام في مدينة جدة.
وسيخضع اللاعب نواف العابد لفحوصات طبية خاصة لدى الجهاز الطبي بالمنتخب السعودي في موعد تجمع اللاعبين للاطلاع على التقارير الطبية والفحوصات التي أجريت له، للتأكد من سلامته وتحديد إمكانية استمراره في التشكيلة.