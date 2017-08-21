21 أغسطس 2017 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الداخلية: تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق سعوديين أدينا بتهريب كمية كبيرة من “الإمفيتامين” في تبوك

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً في جانيين بمنطقة تبوك أدينا بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وفيما يلي نص البيان:

بفضل الله تم القبض على كل من زياد بن عطية العمراني وسلطان بن سريع بن العمراني “سعوديي الجنسية” عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة, وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب إليهما وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت مانسب إليهما شرعاً والحكم بقتلهما تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين اليوم الاثنين في منطقة تبوك.

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