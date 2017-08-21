21 أغسطس 2017 مـ / موافق 29 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التقاعد”: تقديم موعد صرف المعاشات إلى 7 ذي الحجة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم موعد صرف معاشات المتقاعدين إلى 7 ذي الحجة، بدلاً من الموعد الدائم 15 من كل شهر، نظراً لتزامن تاريخ الصرف المعتاد مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال المتحدث باسم مؤسسة التقاعد فهد الصالح إن المؤسسة تحرص دوماً على مراعاة احتياجات المتقاعدين وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم قبل موعد عيد الأضحى.

وأبان أن المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام (تحويل صرف سريع)، لتسهيل وتسريع إجراءات صرف الاستحقاقات، وأنه يتم الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها.

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