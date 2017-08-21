21 أغسطس 2017 مـ / موافق 30 ذو القعدة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لا تترحَّموا عليه!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

بعد رحيل القامة الفنية وأيقونة الكوميديا العظيم في الخليج والوطن العربي الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا رحمه الله, شاهدنا خروج أصوات وأقلام عديمة الإنسانية ناتجة عن نفوس مريضة وعقول مؤدلجة بالعنف والكراهية، إلى درجة أن حُرمة الموت لم تردعهم أو تحرِّك وتستثير مشاعر الرحمة في قلوبهم!
في الواقع أنا لا أستغرب خروج أمثال هؤلاء وانتشارهم، لأنه عندما يتم تلقين الطلاب في المدارس بأنه لا يجوز السلام على غير المسلم وأن كل مذهب خارج عن أهل السنة والجماعة فهو كافر! عندما يسمع أبناؤنا أئمة المساجد وهم يدعون بالهلاك على الشيعة وغيرهم وأن يُجمِّد الله الدماء في عروقهم! عندما يتعلم الطالب في المدرسة أن الشيعي وغيره لا يمكن الوثوق بهم ولا يجوز مخالطتهم، بالطبع سنشاهد نماذج هي أقرب للشيطانية منها للإنسانية! 
عبد الحسين لم يؤذي أحداً، لم يُحرِّض على الإرهاب، لم يقتل أحداً، عاش ناشراً للبسمة على شفاه الكثير، عاش ناشراً للمحبة والفرح طوال حياته، عبد الحسين أضحكنا في درب الزلق، وأسعدنا في سوق المقاصيص، وأدخل البهجة علينا في الحيالة، هذا هو عبد الحسين عبد الرضا الذي أجمع الخليج والوطن العربي على حبه ، أمَّا أنتم يا مرضى الصحوة حوَّلتم كل نعيم إلى جحيم، كل فرح إلى حزن، كل نور إلى ظلام، وإن كنتم تقولون أو تزعمون أن مصدركم في هذا هو الإسلام، فقد خبتم وخسئتم، فذاك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم  يقول: (إنما بُعثت لأتمِّم مكارم الأخلاق)
فيه دلالة واضحة على أن الإنسان بلا أخلاق لن يؤثِّر فيه دينه أو مذهبه، الأخلاق هي من يُجسِّد صورتك على أرض الواقع إما أن تكون إنسان أو شيطان، وإن ذلك الدين أو المذهب الذي يزعم صاحبه أنه يستمد منه أفكار الكراهية والسلوكيات العدوانية, لا يمكن أن يكون دين مصدره رباني، إنما هو دين شيطاني مصدره شياطين الإنس، قد تختلف وتتعدَّد أدياننا أو مذاهبنا مابين مسلم سني ومسلم شيعي أو مسيحي كاثوليكي ومسيحي أرثوذكسي..إلخ، لكن إنسانيتنا تجمعنا جميعاً بمختلف أدياننا وعقائدنا، وذلك ما تعلَّمناه من رسولنا الكريم عندما مرَّت به جنازة أحد اليهود فوقف لها فتعجَّب الصحابة من تصرفه!  فقال لهم: (أليست نفساً!؟) أراد عليه السلام أن يُعلِّمنا أن قيمة الإنسان وكرامته تبقى ولا تزول بمجرَّد اختلاف الدين!
رحمك الله أبا عدنان وجعل قبرك روضة من رياض الجنة ورزقك الفردوس الأعلى من الجنة.

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