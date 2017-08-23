22 أغسطس 2017 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“حسّ فيني” .. عمل غنائي فخم للفنانة مروة سالم

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ

أطلقت الفنانة مروة سالم عملاً فنياً جديداً يعد من الأعمال الطربية والفخمة، الأغنية والتي كان عنوانها (حسّ فيني) هي من كلمات الشاعر المبدع خالد بن معمر وألحان الفنان محمد إحسان ابن الموسيقار الكبير سامي إحسان.

يقول ملحن العمل الفنان محمد إحسان أن العمل قد تم تمويله بسخاء ليظهر بهذا الشكل حيث تم تسجيله في ٣ ستديوهات هي ستيديو الحب بالقاهرة وصوت الجزيرة بجدة وستديوهات فايز السعيد بدبي، والعمل كان من توزيع المصري أشرف زكريا وأشرف على المكساج المبدع طيف عادل.

وفي سؤالنا للفنانة مروة سالم عن الأعمال المستقبلية قالت إنها ومع إعجابها بكلمات الشاعر خالد بن معمر فقد طلبت منه عدة أعمال أخرى ووعدها بذلك في إشارة لإعجابه هو الآخر بصوتها.

كما أكدت مروة سالم أنها تستعد لإنهاء عدد من الأعمال لعدة أسماء مهمة في الساحة مثل الأمير الملحن سعود بن عبدالمجيد والأمير الشاعر عبدالله بن سعد والفنان الموهوب تركي الشريف والشاعرة هتان والشاعر بندر بلحمر والشاعر محمد بلحمر.

الجدير بالذكر أن أغنية حسّ فيني تذاع حصرياً على مدار الساعة على إذاعة إم بي سي إف إم ومتواجدة أيضاً على اليوتيوب.

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