22 أغسطس 2017 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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‏قروب تريزي

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

‏مجموعة تطوعية من الشباب والشابات سخروا جُل وقتهم لإضفاء الإبتسامة والرضا على الزوار وخدمتهم في تلك الفعاليات التي تقام في محافظة جدة !

‏( المسؤول التنظيمي للقروب الأستاذ إبراهيم الحمدان صاحب الإبتسامة الجميلة والخلق الرفيع وكان واجهة جميلة للشباب السعودي الطموح والذي سخّر وقته وجهده تطوعياً في كثير من الفعاليات التي أُقيمت سواءً بالمنطقة الوسطى أو الغربية خدمة للزوار وأيضاً برفقته الفنانة المبدعة سمية النجار المسؤولة عن المعرض حيث كانت تقوم بإيضاح جميع الأسئلة التي تردها من الزوار وطبيعة العمل التطوعي )

‏ أندهشت فعلا أثناء تنقلي في أرجاء  المعرض المقام في ( عزيز مول ) تلك اللوحات الفنية الجميلة والمبدعة لبعض فناني الرسم كـ الرسام والفنان المبدع ياسر الجفري والرسامة حنان الحربي والمبدع محمد الغندور والخطاط صالح باوارث والفنانة علياء الأسمري والفنانة سمية النجار التي كانت هي صاحبة الفكرة الأساسية لوضع تلك المعارض الفنية في الأماكن العامة لإضفاء البهجة والسرور للزوار صغاراً وكباراً بهذا الرسومات وتعرض لهم فن الرسم بجميع أنواعه والتي غاب عنها الإعلام وأصبحت كأنها وليدة اللحظة بالنسبة للزوار !

‏وأيضاً هناك بعض الفنانين والفنانات لايحضرني أسمائهم  ويملكون نوع من أنواع فن الرسم ولديهم رسومات تكاد تكون خيالية بجمالها ، وأيضاً أدهشني ذلك المصور الشبل المبدع ذو الأربعة ربيعاً محمد العمري حفظه الله والذي يملك فكر وتركيز عالي في فن إلتقاط أجمل الصور بلحظات عفوية لزوار المعرض !

‏دور الإعلام :

‏ لابد من الإعلام أن يسلط الضوء على هؤلاء وأمثالهم لأنهم يملكون موهبة عظيمة وحس إبداعي وأنامل ذهبية تكاد أن تكون نادرة في وقتنا الحاضر !

‏أين دور الجهات المعنية لإحتواء هؤلاء وتطويرهم وعرض لوحاتهم الفنية في القنوات المرئية والإهتمام بهذا الفن ؟

‏لماذا يتم مشاركة هؤلاء الموهوبين والموهوبات برسوماتهم في المسابقات التي تقام خارج البلاد ؟

‏رسالة لكل مسؤول !

‏أبنائنا وبناتنا الموهوبين في الرسم أمانة في أعناقكم !

‏فحافظوا عليهم قبل أن يكسوهم الملل ويندثر هذا الفن من جديد !

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