22 أغسطس 2017 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة مكة تضبط مراهقًا رقص أمام سيارات متوقفة عند إحدى الإشارات في جدة | فيديو

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرّمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي؛ بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالرقص أمام سيارات متوقفة بإشارة ضوئية مرورية في شارع (الأمير محمد بن عبدالعزيز)؛ ما يعد تعطيلاً للحركة المرورية وإخلالاً بالآداب العامة؛ حيث شرعت الجهات الأمنية في تحليل مقطع الفيديو للوصول إليه.

وتمكنت الدوريات السرية بإدارة دوريات أمن محافظة جدة، بالتنسيق مع دوريات العاصمة المقدّسة، وبعد جمع المعلومات الأمنية والتحريات السرية اللازمة، من ضبط المتهم؛ حيث اتضح أنه حدث يبلغ من العمر ١٤ عاماً، تمّ إيقافه لسماع أقواله من قِبل مركز الشرطة المختص؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.

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