22 أغسطس 2017 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد كيف ظهر مراسل beIN Sports في استاد هزاع بن زايد وكيف تعامل معه اللاعبون؟

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أجبر المنسق الإعلامي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراسل شبكة قنوات “beIN SPORTS”على إخفاء شعارهم الخاص بهم على ميكروفونات مراسليهم، خلال تغطيتهم لمباراة العين الإماراتي والهلال السعودي ضمن ذهاب دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وظهر مراسل القناة بمايك “دون لوجو” في أرضية الملعب لتغطية اللقاء، وأكد خلال حديثه أنه لم يتم السماح لهم بإظهار شعار القناة رغم المحاولات التي أجراها حسب قوله.

وبحسب صحيفة “عكاظ” فلقد امتنع لاعبو العين والهلال من الإدلاء بأي تصريحات تلفزيونية لمراسلي القناة في الملعب سواء قبل أو بعد نهاية المباراة.

وكانت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين قد أعلنت مقاطعتها لقطر بسبب دعمها المتواصل للإرهاب.

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