فيديو | الشاب الهندي ريان يروي كيف تعرف على المسنة التي دأب على توصيلها مجاناً لمدة عامين

#مقيم_هندي_يخدم_مسنة_بلا_مقابل

المقيم "ريان" داوم على توصيل مسنة سعودية للمستشفى لمدة عامين دون مقابل #ترند_السعودية pic.twitter.com/HJwhbabKGc

— ترند السعودية (@TrendKSATv) August 21, 2017