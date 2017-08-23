23 أغسطس 2017 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مواطن يوقف إجراءات بيع “مديرية زراعة الدوادمي” لشجرة “طلح” ضخمة | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوقف أحد المواطنين إجراءات مزاد علني أعلنت عنه مديرية الزراعة بمحافظة الدوادمي لبيع شجرة “طلح” ضخمة كانت قد سقطت بفعل الرياح.

وأكدت اللجنة القائمة على عملية البيع تلقيها أوامر بوقف المزاد بعد شكوى تقدم بها مواطن يشير فيها إلى أن الشجرة الساقطة داخلة في صكه، مشيرة إلى أنها تحقق في تلك الدعوى.

يذكر أن شجرة الطلح سقطت بفعل الرياح على طريق الضال، وأعلنت مديرية الزراعة بالمحافظة عن بيعها في مزاد علني بعد أن تسبب سقوطها في تشويه منظر الطريق.

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