أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مواطن يوقف إجراءات بيع “مديرية زراعة الدوادمي” لشجرة “طلح” ضخمة | فيديو
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