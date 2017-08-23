فيديو | متحدث “العمل”: الإعلان عن نتائج التحقيق مع المنشأة التي فصلت سعوديين بشكل جماعي خلال أيام

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة خالد أبا الخیل، أن الإعلان عن نتائج التحقيقات التي تجريها الوزارة مع المنشأة التي فصلت موظفین سعوديین بشكل جماعي من العمل خلال أيام قليلة.
وبيّن أبا الخيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن العمل اتخذت الإجراءات النظامية في تلك القضية؛ حيث تعاملت مع شكوى العاملين وقامت بالتأكد منها من خلال مراجعة أوراق المنشأة وكل المستندات، واتضح قيامها بفصل مجموعة من العاملين الشبان ممن قضوا سنوات طويلة بداخلها، مشيراً إلى أن الوزارة أوقفت نشاط المنشأة وتواصل التحقيق مع المسؤولين فيها حول الواقعة.
وكانت شركة متعاقدة مع إحدى شركات الاتصالات قد قامت بفصل مجموعة من موظفیھا السعوديین، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا وسماً بعنوان “فصل جماعي لموظفي مراكز الاتصال”، طالبوا فیه بتدخل الوزارة لوقف عملیات الفصل التعسفي.
فيديو | متحدث العمل والتنمية لـ #الإخبارية: خلال أيام سيتم إعلان نتائج التحقيق مع المنشأة التي فصلت مواطنين بشكل جماعي. pic.twitter.com/t7Zdkw1lSb
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2017