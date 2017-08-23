إحالة مغتصب الطفلة الباكستانية لـ “النيابة”.. وأسرتها: كان جارنا قبل أشهر ولن نرضى بغير القصاص

(أنحاء) – متابعات : ــ
أحالت شرطة محافظة الطائف مغتصب الطفلة الباكستانية “سجا” إلى النيابة العامة، بعد القبض عليه واعترافه بجريمته، فيما طالبت أسرة الطفلة بالقصاص من الجاني، مؤكدة أنها لن تقبل بأقل من ذلك.
وطالبت الأسرة الجهات الأمنية بإنزال أقصى عقوبة بالجاني وهو مقيم إفريقي، مبينين أن ابنتهم باتت تخاف من كل شيء أو حتى الحديث مع أي شخص غريب.
وقالت والدة الطفلة وفقاً لـ”عكاظ”، إنها لن ترضى بأقل من القصاص وأن تشاهد تلك اللحظة بعينها، مُبينةً أن الجاني كان جارهم قبل شهور عدة حتى انتقلت أسرته إلى مكان آخر.
وذكرت مصادر أن المُتهم سجلت بحقه جرائم أخرى من قضايا سرقة ونشل، موضحةً أنه أحيل إلى دار الملاحظة ومنها إلى النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ اللازم بشأنه.
بدوره دعا عمدة حي العقيق عبدالرحمن الغريبي، الجهات المعنية إلى التدخل ومداهمة البيوت المهجورة بالحي والتي يصل عددها إلى أكثر من 100 منزل، ويسكن بداخلها عشرات العمال يشكلون ليلاً تجمعات تبث الرعب بين الأهالي، موضحاً أن الحي يعاني من الجريمة والسرقة بسبب تلك المنازل المهجورة.