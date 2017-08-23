23 أغسطس 2017 مـ / موافق 1 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليمن.. بيان للانقلابيين يتهم المخلوع صالح بـ “الغدر”

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

اتهم المتمردون الحوثيون المخلوع علي عبد الله صالح، حليفهم الأساسي بانقلابهم على الشرعية في اليمن بـ”الغدر”.

وأكد بيان ميليشيات الحوثي أن على صالح تحمل التبعات بعدما وصفهم بـ”الميليشيات”.

وتتفاقم المخاوف حالياً من مخاطر اندلاع العنف في صنعاء مع عزم أنصار صالح على الخروج في مسيرة الخميس لإحياء الذكرى الـ35 لتأسيس حزبه “المؤتمر الشعبي العام”.

وذكر الحوثيون في بيانهم الأربعاء أن ما قاله صالح “تجاوز لخط أحمر” مؤكدين أن “عليه تحمل ما قال، والبادئ أظلم”، بعدما وصفهم الرئيس السابق في خطاب الأحد بـ”الميليشيات”.

وازدادت حدة التوتر منذ عدة أيام في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون وأنصار صالح.
وأشار شهود عيان إلى أن أنصار الطرفين كثفوا تواجدهم في محيط صنعاء.

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