24 أغسطس 2017 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ديمقراطية .. المستعمرين

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

عندما كنت أطالع تجربة المناضل الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا في تسعينات القرن الماضي كنت أكبر فيه قدرته على التضحية بشبابه خدمة لوطنه ونصرة لبني جلدته السوداء وتحمله لكل هذه المصاعب التي واجهها لتحقيق رؤيته للسلام المجتمعي رغم ما تعرض له من اضطهاد وتعذيب وسجن أحتل الحيز الأكبر من حياته في نضاله الأسطوري ضد عنصرية البيض حتى نجح متأخراً جداً بعد أن بلغ من العمر عتياً في إلغاء هيمنتهم على السلطة وتخليهم عن الفصل العنصري وتأسيسه لديموقراطية مبتكرة تساوي في الحقوق والواجبات بين المستعمر وصاحب الأرض  ..

مانديلا كان متسامحاً جداً وهو يتنازل عن القصاص ممن ظلمه وظلم أبناء شعبه ويتغاضى عن محاسبة سجانه رغم الفظائع التي أرتكبها .. ورضاه أن يعيش اللحظة وينسى الماضي .. كل ذلك كان جميلاً ورائعاً أو على الأقل أنا وأغلب متابعي هذا المشهد كنا نعتقد ذلك .. بل أن بعض المتحمسين أعتقدَ أن ما حدث يصلح أن يكون منهجاً واستراتيجية لتحرير الأوطان من مستعمريها مستشهدين بتجربة غاندي الهندية التي لا تختلف كثيراً عنها ..

المستعمرين أو قوى الاستعمار العالمية باتوا أيضاً هم من ينادون بهذا النهج لمجابهتهم ويسوقون له في كل مؤتمراتهم ومنتدياتهم الحوارية ويروجون له في اعلامهم .. يدعمهم في ذلك من يسير في ركابهم من بني جلدتنا ويضعونه بديلاً رائعاً لتحرير الأراضي المغتصبة منهم دون استخدام العنف  وإراقة الدماء الذي لن يجدي نفعاً في عصر العولمة والإعلام المفتوح كما يدعون  ..

عندما زرت جنوب أفريقيا مؤخراً أطلعت عن كثب على إفرازات هذه التجربة الفريدة وناتجها النهائي بعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً من الديمقراطية ورأيت مشهداً مختلفاً جداً عما يطرح في وسائل الإعلام .. مشهداً صادماً لم أكن أتوقعه فالعنصرية لازالت قائمة ولكن بعنوان مختلف والتفرقة ظاهرة للعيان وإن حاولت إخفاؤها بعض الابتسامات الصفراء وصناديق الاقتراع الجوفاء ..

مع ذلك كان  تسامح مانديلا طاغياً في التعاطي بين مكونات الشعب الجنوب أفريقي من السود والبيض فالكل راضٍ عن حاله .. البيض مستمتعين بهيمنتهم ويجنون أرباح فترة اضطهادهم لأصحاب الأرض والسود لا يرون بأساً في عبوديتهم ..

ما قرره مانديلا من تجاوز الماضي والالتفات للحاضر كان ديدن الشعب بكل مكوناته فالسلم الأهلي لا تخطئه العين وتقبل الجميع لحياتهم هو العنوان الأبرز ومن لا يقبل فليس أمامه سوى الجريمة وسيكون خصمه السود والبيض معاً ولكن دون أن يتبع ذلك أي تغيير ديموغرافي على الأرض فلازال البيض المستعمرين هم المهيمنين على الاقتصاد والمتنعمين بخيرات هذه الأرض الغنية جداً بينما أصحاب الأرض الأصليين وهم السود لازالوا يسكنون على أعتاب المدن في مساكن أشبه بحضائر حيوانات البيض ويشكلون عمالة رخيصة تطمح بالعمل لدى المستعمر الأبيض مقابل أجور زهيدة ولم يستفد من كل ما حدث سوى حفنة قليلة جداً من السياسيين السود الذين باتوا يتناوبون مع البيض على تصدر المشهد السياسي وتنفيذ السياسة الاستعمارية القديمة ويشاركهم المنفعة بعض الإعلاميين المسوقين لهم وبعض التجار السود الذين تُرك لهم الفتات لتلميع صورة هذه الديمقراطية المسخ وظنوا أنهم يشاركون البيض وليمتهم أما الشعب الجنوب أفريقي فلازال يدفع ثمن اضطهاد البيض وهيمنتهم على بلادهم وتسامح مانديلا الذي لم يطالب بتغيير الوضع القائم ورضي بمكافأة المستعمر على ظلمه مقابل صعوده للسلطة هو ومن معه من السياسيين وحصوله على أعلى الأوسمة العالمية وضمنها جائزة نوبل للسلام ..

في ظني أن السلام الفلسطيني الإسرائيلي المزعوم يقدم لهذه التجربة وسيكون نتاجها النهائي بشرط تخلي الصهاينة عن اصرارهم على منهج الحديد والنار وقبولهم بحفنة من السياسيين والإعلاميين والاقتصاديين الفلسطينيين يُستخدمون كواجهة إعلامية يتسترون خلفها مستثمرين سنوات بغيهم وجبروتهم حتى يهنؤوا بما سرقوه في السنين الخوالي بتطبيقهم لـ ” ديموقراطية .. المستعمرين ” كحال أصدقاء الأمس واليوم في ” بريتوريا “..

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