24 أغسطس 2017 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حفلات انتحار جماعي في بئر زمزم!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

هذه بعض قصص سمعتها من جدّي رحمه الله عن كيف كان الحج قبل ٧٠ عاماً.. يقول:

كان الحجاج القادمون من المدينة إلى مكة أو العكس يقضون وقت الطريق بالإنشاد وقد كان يسمى (حداء)، حيث أن الطريق كان يستغرق عدة أيام. لكن الحجاج القادمين من أفريقيا كانوا يحضرون سيراً على الأقدام في رحلات قد تستغرق عاماً او اثنين! وعودة للحداء السابق ذكره، كان طلال مداح قد غنى من ضمن ما غنى للحج أغنية على إيقاع الحداء نفسه باسم (يا حادي قوم) يقول فيها:

“يا حادي قوم قوم غني و ميل

سواة العسل صوتك جميل . .

قول ياهلا . . بركب الحجيج

بركب الهدى و ظله الظليل . . .

يا حادي قوم . .

قوم غني وميل”

كانوا في تلك الأيام لا يستغنون عن قوالب الثلج التي تباع في المشاعر المقدّسة وذلك للتغلب على حرارة الشمس، فقد كانو يكسرون قطع صغيرة من الثلج ويضعونها فوق رؤسهم! كانوا لا يستغنون عن (الشيشة والجراك) أيضاً وأحيانا يحضرون لعبة الكيرم، والطريف أن الجراك والكيرم وصلت للحجاز من الهند، لكن مالذي لم يصلنا من الهند أساساً؟

الأرز والبهارات والإيدامات وكرة القدم، حيث كرة القدم كانت منتشرة في الهند قبل السعودية بحكم الاستعمار البريطاني، وكان يتواجد في الهند آنذاك مؤسس نادي الاتحاد بجدة، فحين عاد لجدة أحضر معه عدداً من الكرات وعلّم اللعبة لاصدقاءه ثم أسسوا النادي وكان هو المدرب والرئيس!

كما أننا أخذنا من الهند الإزار الذي يسمى في الحجاز (فوطة)، كما أنهم يسمّون في الحجازية القديمة الفستان (كُرتة)، وكرتة هو اللفظ الذي يطلقه الهنود حالياً على الفساتين. هؤلاء الهنود كما يقول جدّي كانوا حين يأتون للحج يرمي بعضهم بأنفسهم في بئر زمزم بقصد الموت في مكان مقدس، وقد كان هذا في عهد الأشراف، ليتدخل الشريف وقتها ويسوّر البئر بأسلاك منعت هؤلاء الحجيج من ممارسة حفلات الانتحار الجماعي في مياه زمزم!

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