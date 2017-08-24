24 أغسطس 2017 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عملاء قطر والقائمة السوداء ..

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

قوائم الإرهاب تعني أن المدرج في هذه القائمة شخصية خطيرة، تشكل خطراً على أمن المجتمعات، وسلامة الشعوب، كما تشكل خطراً على الأمن الفكري لدى الأفراد والمجتمعات.

وفي أعقاب الأزمة الخليجية مع قطر، تبين وجود تميل قطري للعديد من الشخصيات الإسلاموية، ممكن كانوا دعاة للثورات والمظاهرات، وشاهدهم الجميع في مجلس حمد بن جاسم، حاكم النظام القطري الفعلي، وابنه تميم بن حمد، الحاكم الصوري، وقد تم وضع العديد من الشخصيات المشهورة في الساحتين الدعوة والثورية، في قائمة الإرهاب، إبتداء من مفتي التنظيم الإرهابي يوسف القرضاوي، وختاماً بالفتى الغر حجاج العجمي، وقبل أيام تداول مغردون في مواقع التواصل الإجتماعي خبر معالي مستشار الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، بوضع مجموعة من المحرضين والحاصلين على الدعم والتمويل القطري، والنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، في قائمة تحت مسمى القائمة السوداء، وهذا يعني خضوعهم للمطالبة الدولية والمحاكمة الشرعية والقانونية، ولهذا تداول ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة تغريدات ومقاطع لعدد من الدعاة واساتذة جامعات، تحث على الثورات وتحرض على الخروج على الحكام، وطالبوا بوضعهم في القائمة السوداء، ودعوا لمحاكمتهم علنياً، وإنزال العقوبات بهم، وهذا يدعوا للوقوف في وجه كل من دعا للثورات وحرض للخروج على الأنظمة والحكومات العربية،

 ومواجهته بتغريداته ومقالاته ولقاءاته التي دعم فيها الإرهاب.

لكن هل ستضم القائمة السوداء مشايخ النفير العام وأسئلة الثورة وبيانات المملكة الدستورية والمحرضين على ثورة حنين ؟؟

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