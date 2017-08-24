24 أغسطس 2017 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو وصور | خادم الحرمين الشريفين يصل إلى المملكة قادما من المغرب بعد قضاء إجازة خاصة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء (الأربعاء) إلى جدة، قادما من المغرب.

وكان في استقبال خادم الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بالإضافة إلى عدد من الأمراء والمسؤولين.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد قضى إجازته الخاصة في مدينة طنجة بالمغرب، حيث عقد هنالك عددا من الاجتماعات الرسمية واستقبل عددا من الوفود ومسؤولي الدول طوال مدة مكوثه هناك.

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